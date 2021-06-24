Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama devam ederken en yaygın kullanılan aşılardan biri olan BioNTech aşısının İsrail'deki genç erkeklerde kalp kası iltihaplanmasına neden olduğuna dair verilerin olduğu ifade edilirken bir açıklama da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklama yaptı. Kalp kası iltihaplanması nedir, neden olur? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik...

KALP KASI İLTİHAPLANMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Miyokard halk arasında kalp kası olarak bilinen ve kalbin büyük kısmını oluşturan yapıdır. Kalp kası çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabiliyor. Son günlerde sık konuşulmaya başlayan kalp kası iltihaplanması virüs, bakteri, mantar gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kalp kasının iltihaplanması ise miyokardit olarak tanımlanıyor.

Zamanla ciddi sağlık problemlerine de neden olabilen kalp kası iltihaplanmasının başlıca nedenleri arasında virüsler vardır. Kalp kası hücrelerinin içine giren virüsler burada çoğalarak tahribata neden olur ve kalp kası iltihaplanması meydana gelir. Miyokardit, kalp kası hücrelerinin bozulmasına neden olması bakımında tehlikeli bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Genel olarak viral enfeksiyonların sebebiyet verdiği rahatsızlığına neden olan diğer unsurların başında ise enfeksiyonlara karşı aşılanmamak, hijyen kurallarına uymamak ve korunmasız cinsel ilişki bulunur.

KALP KASI İLTİHABI (MİYOKARDİT) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp kası iltihaplanması çok çeşitli bulgular ile kendini gösterir. Hafif halsizlikten, şoka kadar gidebilen belirtilerle hastaya sinyaller veriliyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde hastalığın en sık görülen belirtisinin eforla bağlantısı olmayan göğüs ağrısı olması dikkat çekiyor.

Kalp zarının etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerde dikkat çeken göğüs ağrısı genellikle uzun sürüyor. Hastaların benzer şikayetlerle karşılaşması durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurmaları öneriliyor. Miyokardite bağlı olarak ortaya çıkan göğüs ağrısı şikayetleri 24 saat sürebiliyor. Hastalıkla ilgili diğer dikkat çeken bulgular arasında ritim problemleri ve kalp yetmezliği bulunuyor.

KALP KASI İLTİHAPLANMASI (MİYOKARDİT) NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalığın teşhis sürecinde kişilerin gözlemleri oldukça önemlidir. Doktorlar ilk olarak hastanın şikayetlerini dikkate alarak muayene sürecine başlıyor. Hasta öyküsünün dinlenmesinin ardından fiziksel kontroller yapılıyor ve kalbin elektriksel aktivitesinin gözlemlenmesi amacıyla EKG çekiliyor. Ayrıca uzman kişinin uygun gördüğü başka bir takım testlerin de yapılmasıyla, hastalığın tanısı konuluyor.

KALP KASI İLTİHAPLANMASI (MİYOKARDİT) NASIL TEDAVİ EDİLMEKTEDİR?

Hastalığın tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanıyor. Kalp atışlarının düzene girebilmesi için birtakım ilaçlar verilir. Bu ilaçların özellikleri kan damarlarını rahatlatmak, kan akışını normalleştirmek, diüretik ilaçlar ise sodyumun kullanımını ve sıvı akışını sağlar.

Bazı Ağır Hastalarda Verilen İlaçlar ; damardan verilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre kalbe hızlıca ulaşarak etkisini gösteriyor.. Fazla su ve tuzun vücuttan atılması kalbe yüklenen yükü alır. Bu sebeple tedavide kalp ritmini düzenleyici ve ödem atıcı ilaçlar kullanılır. Çoğu zaman tedavi edilmeden kendi kendine iyileşildiği görülse de hastalık durumunda kalp kası iltihabı (miyakardit) hastalığını oluşturan diğer sebeplere yönelik tedavi yöntemi izlenir.

İSTİRAHAT TEDAVİ SÜRECİNDE ÖNEMLİ

Hafif vakalarda doktorunuz istirahat önerecek ve birtakım ilaçlarla iyileşmenizi sağlayacaktır. Eğer vücudunuzda hastalığınıza neden olan enfeksiyonun nedeni bakteriler ise antibiyotik verilir. Çünkü bunun yanında antiviral ilaçların kalp kası iltihabı (miyakardit) tedavisinde tedaviye yardımcı olmadığı görüldü.

Eğer kalp atışları çok hızlı ve düzensizse bir süre hasta hastaneye yatırılır. Kalp atışlarının düzene girmesi için ilaç verilir. Hastanın kalbi hassas bir yapıya sahip ise kalbin yükü hafifletilerek aşırı sıvıyı ortadan kaldırmaya yönelik ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçları şu şekilde sıralayabiliriz.

HASTALIĞIN ŞİDDETİNE GÖRE AMELİYAT GEREKEBİLİR

İlk olarak ilaç ve dinlenme tedavisi uygulansada bazı hastalarda hastalığın seyri ileri boyutlarda olabilir. Bazı ciddi kalp kası iltihabı (miyakardit) vakalarında ise; Damar yolu ile verilen ilaçlar, geçici yapay kalp (ventrikülerdestek cihazı), Aort pompası (intra-aortik balon pompası)Kandaki oksijen miktarını arttırma (ekstra korporeal membran oksijenasyonu veya ECMO), Çok şiddetli hastalık durumunda ise Acil kalp nakil ameliyatları gerçekleştiriliyor.

Bazı hastalar sadece birkaç ay içerisinde iyileşebiliyorlarken, kalp kasındaki hasarı yüksek olan bazı hastalar ise ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalabiliyor. Dinlenmek, kalbin iş yükünü almak, stresli yaşamdan uzak durmak, egzersiz önemlidir. Eğer kalpte kalıcı bir hasar varsa alınacak sıvı miktarını düzene sokan bir diyet kontrolü önerilir.