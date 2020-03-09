Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er için tören düzenlendi.

Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Piyade Er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde yapılan törenin ardından Rüzgar Demir'in cenazesi, memleketi Mardin'e gönderildi.

Kaynak: İHA