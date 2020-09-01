Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Haldun Boysan kimdir?

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Temmuz.1958

Haldun Boysan kaç yaşında : 62

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Haldun Boysan doğum yeri : Ankara

HALDUN BOYSAN BİYOGRAFİSİ

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası Durmuş Ali Boysan'dır. Gazeteci ve mimar Aydın Boysan babası değildir. T.E.D. Ankara Koleji'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

A.S.T. ve Yeni Tiyatro İstanbul Şehir Tiyatrosunda görev yaptı.

İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş’lıdır. Birçok sinema filmi ve dizilerde oynamıştır.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

Haldun Boysan, 2015 yılında başrollerini Ayfer Dönmez, Ahmet Saraçoğlu ve Melih Selçuk ile paylaştığı 'O'nun Hikayesi' filminde Zeynep'in abisi karakterini canlandırdı.

2017 yılında yönetmenliğini İlker Sarı'nın yaptığı "Benzersiz" adlı sinema filminde başrolünde Cemal Hünal olmak üzere Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat Parasayar, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan birlikte oynadılar.

Ödülleri :

1999 - 11. Ankara Film Festivalinde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu:

2018 - Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Sinema Filmi)

2018 - Yarı Yol(Sinema Filmi)

2018 - Ege'nin Hamsisi (Eşref) (TV Dizisi)

2017 - Baba Bi Buçuk (Sinema Filmi)

2017 - Seni Kimler Aldı (Halil) (TV Dizisi)

2017 - Geçmişteki Sır (Sinema Filmi)

2017 - Benzersiz (Komşu) (Sinema Filmi)

2016 - Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Ekmekçi Musa) (Sinema Filmi)

2016 - Saklambaç (Muhasebeci) (Tv Filmi)

2016 - Oldu mu Şimdi? (Gürcan) (Sinema Filmi)

2016 - Kırıntılar (Tv Filmi)

2016 - Karayel (İhaleci) (Sinema Filmi)

2016 - Hazan (Müjdat) (Tv Filmi)

2016 - Hasret Bitti (Komiser) (Sinema Filmi)

2016 - El Değmemiş Aşk (Sinema Filmi)

2016 - Biz Size Döneriz (Sinema Filmi)

2015 - Son Çıkış (Hayri) (TV Dizisi)

2015 - Sadakat (Sinema Filmi)

2015 - Mihrez: Cin Padişahı (İlyas) (Sinema Filmi)

2015 - Kervan 1915 (Hasip Ağa) (Sinema Filmi)

2015 - Hızlı ve Tüplü (Sinema Filmi)

2015 - Ekonomi Tıkırında (Sinema Filmi)

2014 - Zeytin Tepesi (Nedim Beşikçi) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Haldun Kunt (Gıdak Tavukçuluğun sahibi)) (TV Dizisi)

2014 - Otel Divane (Vedat) (TV Dizisi)

2014 - Krallar Kulübü (Sinema Filmi)

2014 - Gülcemal (Affan) (Sinema Filmi)

2013 - Merhamet (Necati) (TV Dizisi)

2013 - Meddah (Sinema Filmi)

2013 - Eski Hikaye (Vicdan Seslendirme/Vicdan (Final Bölümü)) (TV Dizisi)

2012 - İkizler Firarda (Mafyamatik) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Mazlum) (Sinema Filmi)

2011 - Türkan (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Gazi Yoldaş) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Canan (Orhan)(TV Dizisi)

2010 - Çakıl Taşları (Recep) (TV Dizisi)

2010 - Çakal (Vasfi) (Sinema Filmi)

2010 - Sensiz Yaşayamam (Hayati) (TV Dizisi)

2010 - Harbi Define (Durmuş) (Sinema Filmi)

2009 - Son Karar (Sinema Filmi)

2009 - Mezuniyet (Rıza) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Osman) (TV Dizisi)

2009 - Hesaplaşma (Cemal) (TV Dizisi)

2009 - Abimm (Muhtar) (Sinema Filmi)

2008 - Süper Ajan K9 (Anten Hulusi) (Sinema Filmi)

2008 - Servet Avcısı (Kazım) (TV Dizisi)

2008 - Miras (Kaya) (Sinema Filmi)

2008 - Kendi Okulumuza Doğru (Hüseyin) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Canım Ailem (Zeki) (TV Dizisi)

2008 - Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2008 - Beni Unutma (Kadir) (TV Dizisi)

2007 - Zincirbozan (Süleyman Demirel) (Sinema Filmi)

2007 - Neşeli Gençlik (Hayrettin) (Sinema Filmi)

2007 - Kediler Şehri (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Cezmi) (Sinema Filmi)

2007 - Hakkını Helal Et (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2007 - Dağlar Delisi (Temur) (TV Dizisi)

2007 - Camgöz(Kısa Film)

2006 - Taşa Yazılan Aşk (TV Dizisi)

2006 - Selena (Firuz Ağa) (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (Mehdi) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Köprü (Hüdai) (TV Dizisi)

2006 - Karayip Korsanları: Ölü Adamın... (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Kanlı Hesaplaşma / Silahların ... (Cafer) (TV Dizisi)

2006 - Hayat Türküsü (Bayram) (TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Kazu) (Sinema Filmi)

2006 - Da Vinci Şifresi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Can (Torbacı) (Tv Filmi)

2006 - Barnyard: Parti Hayvanları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Asterix Vikinglere Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Arthur ile Minimoylar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Zaman Tüneli (TV Dizisi)

2005 - Otel İstanbul (Kıraç) (Tv Filmi)

2005 - Kısmet (Hüseyin) (TV Dizisi)

2005 - Gen (Halil) (Sinema Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Rasim) (TV Dizisi)

2005 - Beyza'nın Kadınları (Suçlanan Adam) (Sinema Filmi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2005 - Baskın (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Asla Unutma (Nedim) (TV Dizisi)

2004 - Yarından Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Tabut (Tv Filmi)

2004 - Oceans Twelve (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Kayıp Aşklar (Mecit) (Tv Filmi)

2004 - Hırsız Var! (Fethi) (Sinema Filmi)

2004 - Cennet Mahallesi (Jilet Abbas) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (Ergun) (TV Dizisi)

2004 - Brindar (Tv Filmi)

2004 - Aynalar (TV Dizisi)

2003 - Yazı Tura (Muhittin) (Sinema Filmi)

2003 - Toprağa Kan Düştü (Kazım Kartal Seslendirmesi) (Tv Filmi)

2003 - Soğuk Dağ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Kızgın Güneş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - 2004 - Kurtlar Vadisi (Tombalacı Mehmet) (TV Dizisi)

2003 - Hürrem Sultan (Firuz Ağa) (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Carlo) (TV Dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (TV Dizisi)

2002 - Yaralı (Tv Filmi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Süleyman) (TV Dizisi)

2002 - Martılar Açken (Kaptan) (Sinema Filmi)

2002 - Karaoğlan (Hancı Cemsit) (TV Dizisi)

2002 – Hz Muhammed (S.A.V.), Son Pey... (Ebu Leheb - Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Gülbeyaz (Ali Kemal) (TV Dizisi)

2002 - Guru (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - D-Tox (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Belanın Böylesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Aşk Masalı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Vasiyet (Hayati) (TV Dizisi) (Bölüm)

2001 - Sakın Konuşma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Maruf (Mükremin) (Sinema Filmi)

2001 - Ectasy (Sinema Filmi)

2001 - Derviş (Cemal) (Sinema Filmi)

2001 - Darısı Başıma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Bıçak Sırtı (Tv Filmi)

2001 - Ali (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Akıl Oyunları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Ünlü Yıldız (Tv Filmi)

2000 - Romeo Ölmeli (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Merdoğlu (TV Dizisi)

2000 - Melekler Evi (Timur) (Sinema Filmi)

2000 - El Dorado Yolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Dark Angel (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2000 - Bir Aşk Hikayesi (Tv Filmi)

1999 - Çarli (Seslendirme) (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Slinky Dog Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Aşkın Dağlarda Gezer (Kemal) (TV Dizisi)

1999 - Asteriks ve Obeliks: Sezar'a K... (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - İkinci Bahar (Kasap Veysel) (TV Dizisi)

1998 - İki Arkadaş (Mümtaz Alpaslan Seslendirme) (TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (Şener Gezgen ve Murat Soydan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1998 - Sibel (TV Dizisi)

1998 - Laleli'de Bir Azize (Sinema Filmi)

1998 - Kaç Para Kaç (İhsan) (Sinema Filmi)

1998 - Gülün Bittiği Yer (Kondüktör) (Sinema Filmi)

1998 - Gemide (Kamil) (Sinema Filmi)

1998 - Ayrı Dünyalar (Hırsız) (TV Dizisi)

1998 - Armageddon (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - İlişkiler (Kazım Kartal Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1997 - Yıldırım Han ve Emir Sultan (Atilla Ergün Seslendirmesi) (Tv Filmi)

1997 - Ruhsar (Emlakçı Bayram / Abidin) (TV Dizisi)

1997 - Hamam (Carlo Cecchi Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

- Çılgın Bediş (Şerif) (TV Dizisi)

- 3. Sezon (Şerif)2001

- 2. Sezon (Şerif)1997

1996 - Tatlı Kaçıklar (Reha) (TV Dizisi)

1996 - Space Jam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - 1999 - Kara Melek (Cevdet Yaman ) (TV Dizisi)

1996 - Deniz Bekliyordu (Baykal Kent Seslendirmesi) (Tv Filmi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1995 - Sakıncalı Düşünceler (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 - Melek Apartmanı (TV Dizisi)

1994 - Mutlu Günler (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1994 - Esaretin Bedeli (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1993 - Deli Balta (Atilla Ergün Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1993 - Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1992 - Şifreciler (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1992 - Kopuk Dünyalar (Manav) (TV Dizisi)

1991 - Robin Hood Hırsızlar Prensi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1988 - Reis Bey (Mahkum)(Video)

1984 - Red Kit (Düldül (Türkçe Seslendirme)) (TV Dizisi)

1981 - Şirinler (Büyükbaba/Kocaağız (Türkçe Seslendirme)) (TV Dizisi)

1970 - New York'taki Herkül (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

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