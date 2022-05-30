Kalp krizi riski son 2 yılda artış gösterdi! Gençler daha riskli

Diyarbakır’da Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ, son iki yılda dünyada ve Türkiye’de gençler arasında kalp krizi oranında yüzde 20 artış olduğunu söyleyerek gençlere uyarılarda bulundu. Akdağ, genç bireylerdeki kalp krizi riskinin daha ölümcül olduğu bilgisini verdi.

GENÇ BİREYLERDE ARTIŞ VAR

Doç. Dr. Akdağ, hem kendi merkezlerinde hem Türkiye’de birçok merkezde hatta dünya çapında da özelikle son iki yılda genç bireylerde kalp krizi vakaları ciddi şekilde artmaya başladığı bilgisini verdi. Karşılaştıkları tablonun can sıkıcı olduğunu söyleyen Dr. Akdağ, “Biz de bununla ilgili çeşitli araştırmalar yaptık. Makaleler okuduk, yurt dışından yayımlanan bazı makaleleri inceldik. Ülkemizle ve diğer ülkeler arasındaki nedenlere baktığımızda ciddi bir fark yok. Son iki yıllık süre içerisinde, Kovid-19 sürecinden sonra genç bireylerde kalp krizi vakalarında yaklaşık yüzde 20 arttığını gördük. Genç birey derken 40 yaş altını kastediyoruz. Bazen aylık aldığımız vakaları incelediğimiz zaman kalp kriziyle gelen vakaların yaklaşık yarısının 40-45 yaş altı olduğunu görüyoruz” dedi.

KALP KRİZLERİ SADECE SİGARAYA BAĞLANMAMALI

Yapılan çalışmalar doğrultusunda açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Akdağ, kalp krizlerine yüzde 60-65 oranında sigaranın neden olduğunu, kendilerinin yaptıkları analizler doğrultusunda yüzde 90 civarının sigara içtiğini saptadıkları bilgisini verdi. Bu durumun sadece sigaraya bağlanmaması gerektiğini belirten Akdağ, "İkincisi, yaşam tarzı değişikliği. Nedir bu? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar değişmeye başladı. Hareketsiz bir yaşam tarzı, stres faktörü, obezite bunların hepsi çok etkili faktörler. Covid-19’a mı bağlı, bu soru çok soruluyor. İki yılda bu kadar çok kalp krizi olması acaba Covid-19 mu ya da aşılar mı? Buna direkt bağlamak doğru değil. Ama dolaylı olarak Covid-19 un etkisini inkar edemeyiz. Çünkü Cvid-19 sonrası süreçte hepimiz evlere kapandık. Yaşam tarzımız değişti, hareketsiz bir yaşam tarzına maruz kaldık. Hazır gıdaları daha fazla tüketir olduk. Evde olunca bilgisayarlarla, elektronik eşyalarla daha fazla zaman geçirmeye başladık. Stres faktörümüz arttı. Tütün, sigara alkol kullanımı artmaya başladı. Bunlar hepsi birleşince, hepsi ayrı ayrı kalp, damar hastalıkları için risk faktörüdür.” şeklinde konuştu.

GENÇLERDE DAHA ÖLÜMCÜL OLUYOR

Doç Dr. Akdağ yaşlılardaki damar yapısını çınar ağacına benzeterek dalları çok fazla olduğundan bir ana damar tıkansa bile diğer damarlardan, yan damarlardan beslenip zaman kazanıldığını söyleyerek bu durumun gençlerde aynı olmadığını, daha ölümcül olduğu bilgisini verdi. Doç. Dr. Akdağ, "Yine yapılan bir çalışma da gençlerde görülen krizlerin yüzde 82’si acil serviste tanısı konuluyor. Bu çok kötü bir şey. Kalp hastasısınız ama bilmiyorsunuz. Kriz geçiriyorsunuz ve acilde anjiyo masasında size tanı konuluyor. Yine yüzde 86’lık bir oranında stent takılmak zorunda kalınıyor. Bu da kötü bir şey. Ömür boyu kalp-damar hastası olmuş oluyorsunuz. Nargilenin daha tehlikeli olduğu, krize daha fazla yol açtığı, hatta kanserolojin madde miktarının sigaradan çok daha fazla olduğu saptandı." dedi

Akdağ som olarak alkol, uyuşturucu gibi maddelerden de uzak durulması gerektiğini, fast-food gıdaların azaltılmasını ve trans yağ içeren gıdaları hayatımızdan çıkartmamız gerektiği uyarısında bulundu. (İHA)