Kalp krizinden ölen öğretmen için tören düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat eden Gebze Anadolu İmam-Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz'ın (48) cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunan Eryılmaz, dün saat 15.30 sıralarında kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Eryılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eryılmaz için Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, okulu müdürü Ethem Karaçoban, ailesi, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazı öncesinde konuşma yapan okul müdürü Karaçoban, çok değerli bir eğitimciyi kaybettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Merhum hocamızı öğrencilerimiz çok iyi biliyor. 2 yıldır okulumuzda eğitim veriyordu ancak biz hocamızla 10 yıl 20 yıl çalışmış gibiydik. Arkadaşımızın öğrencileriyle çok mükemmel bir ilişkisi vardı. Çalışmak beni rahatlatıyor diyen bir kardeşimizdi. Öğrencilerin tüm sıkıntılarıyla ilgilenen, onları üniversiteye hazırlayan bir öğretmendi. Allah herkese böyle öğretmen arkadaşlarla çalışmayı nasip etsin. Biz kendisinden çok memnunduk. Eryılmaz hocamızı en sevdiğine gönderdik."



Eryılmaz'ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Türkan Eryılmaz'ın ise tören sırasında güçlükte ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan Eryılmaz'ın öğrencileri de tören sırasında gözyaşlarını tutamadı, bir öğrenci de cenaze namazının ardından fenalaştı.

Gebze Anadolu İmam-Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz'ın cenazesi, okul bahçesinde kılınan namazın ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.





Kaynak: AA