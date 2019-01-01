Kalp krizinden ölen polis memuru için tören düzenlendi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Semih Yıldırım için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yıldırım'ın özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an okunarak dualar edildi. 2 çocuk babası 28 yıllık polis memuru Semih Yıldırım'ın cenazesi burada düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Törene, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Yıldırım'ın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA