Kalp krizinden ölen şefin arkadaşı: Hayallerimiz yarım kaldı

ANTALYA'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren restoran şefi Muhammet Şimşek'in (53) çocukluk arkadaşı Gürsel Gürsoy, "İki hastaneye gitti, iğne yapıp, serum taktılar. Ölümü göz göre göre geldi. Karavan alıp, Türkiye'yi gezecektik. Hayallerimiz yarım kaldı" dedi.

Geçen yıl emekli olduktan sonra otelde restoran şefi olarak çalışmaya başlayan Muhammet Şimşek, 14 Şubat'ta rahatsızlandığını söyleyince çocukluk arkadaşı Gürsel Gürsoy tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada iğne vurulup, ağrı kesici yazılan Şimşek, evine gönderildi. Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek'ten haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Dün akşam saatlerinde adrese giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Şimşek'i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammet Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

'SERUM SONRASI EVE GÖNDERİLMİŞ'

Muhammet Şimşek'i 14 Şubat'ta hastaneye götüren arkadaşı Gürsel Gürsoy, "Muhammet hastanede doktora sol çenesinin kilitlendiğini ve sol gözüne perde indiğini söyledi. Hatta kalp krizi geçiriyor olabileceğini belirtti ama iğne yapıp, ağrı kesici verip gönderdiler" diye konuştu.

Arkadaşının aynı günün gecesinde bu kez özel hastaneye gittiğini anlatan Gürsoy, "Sabaha kadar serum yemiş ve eve gönderilmiş. Dün saat 10.30 gibi beni aradı. Hamama gideceğini söyledi. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Hamama gidip sorduk. Gelip gittiğini söylediler. Akşam evine gittiğimizde ölü bulduk. Doktorlar, arkadaşımın kalp krizinden öldüğünü söyledi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ölümü göz göre göre geldi. Yürüyüşü ve gülmeyi çok severdi. Bir karavan alıp, Türkiye'yi gezecektik. Hayallerimiz yarım kaldı" dedi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan arkadaşları tarafından alınan Muhammet Şimşek'in cenazesi, Elmalı ilçesinin Akçeeniş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA