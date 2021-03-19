Kalp ritminizi hissediyorsanız dikkat! Vücudunuz uyarı veriyor olabilir

Toplumda kalpte ritim bozukluğu olarak bilinen aritmi, kalbin anormal şekilde hızlı veya yavaş çalışması durumudur. Aritmi genellikle vücudun verdiği bir sinyal olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bu durum başka bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumu olarak da tanımlanan kalp ritim bozukluğu (ARİTMİ) konusunda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, uyarılarda bulundu.

KALBİN 100 DEFADAN FAZLA ATMASI TAŞİKARDİYE İŞARET

Sağlıklı bir insan herhangi bir iç organın çalışmasını nasıl hissetmiyorsa, aynı şekilde kalbin çalışmasını da hissetmemesi gerekir. Dr. Oskay, yaptığı açıklamada hissedilen kalp ritminin dikkat edilmesi gereken bir uyarı olabileceğini vurguladı. Sağlıklı bir insanda kalp atımının 60-100 arasında olması gerekiyor. Kalbin 100 defadan fazla atması taşikardi yani kalp çarpıntısına işaret ediyor.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI ÇARPINTI VE BAYILMAYA YOL AÇIYOR

Aritmi olarak ifade edilen kalbin düzensiz çalışması kişilerde çarpıntı ve fenalık hissine yol açtığı gibi, zaman zaman bayılmalara da neden olabiliyor. Kalp yapısını etkileyen hastalıkların aritmiye yol açtığı gibi aynı zamanda kalpteki uyarı odakları ve sinir lifleri de bu durumu tetikliyor.

"KARACİĞERİ HİSSETMEDİĞİMİZ GİBİ KALBİ DE HİSSETMEMELİYİZ "

Kalp sağlığı konusunda bilgi veren Dr. Oskay, genetik kökenli aritmilerin genç yaşta ölümle dahi sonuçlanabildiğini söyledi. Sağlıklı bir organın çalışmasını hissetmediğimizi vurgulayan Dr. Oskay, "Karaciğeri hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmemiz gerekir. Eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir" dedi.

"GENETİK KÖKENLİ ARİTMİLER HAYATİ AÇIDAN RİSKLİ"

Her çarpıntı ve baygınlık hissinin aritmi olmayacağına dikkat çeken Dr. Oskay, hastalığın farklı türlerinin olduğunu ifade etti. Aritmiye zemin hazırlayan etkenleri ise şu şekilde sıraladı: kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, tiroid, akciğer hastalıkları, geçirilmiş kalp ameliyatları ve anemi... Kişinin genetiğinin aritmi üzerinde belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Oskay, "Televizyon ekranlarında gördüğümüz ani sporcu ölümlerinin bir kısmı da ciddi hayati tehdit eden aritmiler sonucu olabilmektedir" diye konuştu.

"GÜNDE 2 KUPADAN FAZLA KAHVE İÇİLMEMELİ"

Fiziksel aktivitelerin yanı sıra, bazı ilaçlar ve aşırı çay, kahve, alkol tüketiminin çarpıntıya neden oluyor. Dr. Oskay, "Hastalarıma günde 200 mg. Yani 2 kupa kahveden fazla kahve tüketmemelerini öneriyorum. Sigaranın sağlığa pek çok zararı olduğu gibi kalbe de zararlı. Sigara, kalpte atım hızımı uzun vadede kronik olarak yüzde 18 oranında artırıyor” ifadelerini kullandı.

Tedavinin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Oskay, "Kişinin çarpıntı atakları çok sıksa, kullanılan ilaca rağmen acile başvuruları çok sık oluyorsa yakma ya da dondurma denilen yöntemle tedavi uygulayabiliyoruz." dedi. Konuşmalarının devamında kalbinde ritim düzensizliği hisseden kişilerin mutlaka bir hekime başvurması konusunda uyarıda bulundu.