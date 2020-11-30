Kalp sağlığı için şifa deposu besinler! 

Uzman Doktor Nuri Cömert, yanlış yapılan diyet programlarına ve kilo verme konusunda yanlış bilinen birçok konuya değindi. Cömert, bütün olumsuz diyet programlarını bir kenara bırakarak doğru tavsiyelerde de bulundu. Ayrıca Uzman Doktor Nuri Cömert, kalp sağlığınızı korumak için tüketebileceğiniz besinleri de sıraladı.

Sürekli diyet yapmak yerine aralıklarla uygulanan şok diyetler; vücudun sodyum, potasyum dengesinin bozulmasına neden olarak kalp ritim problemlerine yol açabilir. Uzun süreli aç kalarak metabolizma dengemizin bozulmasına yol açabiliriz. Bu da kan basıncı ve kan şekeri düzensizliklerine neden olur. Dolayısıyla bu şekilde ani kalp krizlerine yol açmış oluruz. Bütün bunların yanı sıra sadece su içmeye yönelik diyetler ise su zehirlenmesine yol açabilir. Böylelikle durum bilinç kaybına varabilir.

Bütün bu olumsuz etkilerden korunmak için şok diyetler yerine uzun vadede ve kontrollü olarak makul kilo kayıpları hedeflenmelidir. Diyet programı bir beslenme ve diyet uzmanı ile birlikte düzenlenmeli; uygun bir egzersiz programı desteği ile kilo kaybının kalıcı olması sağlanmalıdır. Özellikle Akdeniz diyeti kalp dostu bir beslenme programını hedefler. İşte, kalp sağlığınızı korumak için tüketebileceğiniz besinler...

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN TÜKETİLECEK BESİNLER