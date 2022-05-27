TikTok'ta öve öve bitiremediler! Çerimoya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor! Tertemiz bir cilt, sağlıklı bir beden tek bir besinde toplanmış Dünya'nın en lezzetli meyvelerinden olan ve sosyal medyada ilgi konusu olan çerimoya meyvesinin faydaları merak ediliyor. Dış görünüşü kalbe benzeyen ve Güney Afrika'da yetişen meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

1 6 Birçok türü olan çerimoya, Güney Amerika'da yetişen kalp şeklinde, yeşil bir meyvedir. Muhallebi elma ile aynı bitki ailesine aittir. Merak konusu ola meyvenin yenmeyen kabuğu pulludur ve görünüşte bir enginar gibidir. Meyvenin içi kremsi ve muhallebi gibi yumuşaktır. Çerimoya meyvesini yerken içinde bulunan koyu kahverengi kısımlar çıkarılmalıdır.