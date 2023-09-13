Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökaslan ANKA’da

Gaziantep'in sağlık turizminde merkez olması yönünde önemli başarılara imza atan ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna başarılı ve güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Gökhan Gökaslan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Gökhan Gökaslan, 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma hastanesinde Kalp Damar Cerrahi uzmanı oldu. Sonrasında kalp hastalıklarının fizyolojisi üzerine Ankara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora yapan Prof. Dr. Gökaslan, bu süreçte aynı zamanda Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesini Kalp Damar Cerrahisi bölümünde operatör doktor olarak çalışmaya devam etti. 2005 yılında dünyada yeni yeni uygulanmaya başlanan, lazer ile kapalı varis ameliyatını ülkemizde ilk kez uygulayan Prof Dr. Gökaslan, ilk 50 vakanın başarılı sonuçlarını ve cerrahi tekniği 2005 Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi'nde sundu. Hasta memnuniyeti açısından kabul görmüş bu yöntemin ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanması için meslektaşlarına eğitimler verdi ve ülke genelinde bu yöntemle hastaları tedavi etmek için farklı şehirlere davet edildi. 2008 yılından itibaren tamamen özel muayenehane ve özel hastanelerde çalışmaya başladı. Aynı yıl Ankara Medicana Hastanesi Kalp Damar cerrahisi bölümünün kurulması sürecinde aktif rol aldı. 2010 yılına kadar bu merkezde şef cerrah olarak çalıştıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor unvanını aldı. 2011 yılında Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. Erişkin ve çocuk kalp ameliyatlarının yanında kalp nakli merkezi üyeliği yaptığı süreçte pek çok kalp nakli ve yapay kalp operasyonuna katıldı. Yapay Kalp Uygulamarı Dünya Fast track (En iyi başlangıc yapan merkez ) ödülünü aldı. 2014 yılında Doçent Doktor unvanını aldı. 2015 yılında Gaziantep Universitesi Çoçuk Kalp Cerrahisi bölümünü kurdu ve 2018 yılına kadar Erişkin Kalp cerrahisinin yanı sıra Çocuk Kalp Cerrahisi bölümünün de başkanlığını yaptı. Gaziantep Üniversitesi'nde çalıştığı süreçte gerek yeni gelişmeleri takip etmek gerekse tecrübelerini paylaşmak için Almanya, Avusturya, Belçika ve Kazakistan da misafir cerrah olarak eğitim programlarına katıldı. 2018 yılında özel bir üniversitede Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı ve Profesör Doktor unvanını aldı. Bu merkezde çalışırken Almanya, Belçika ve Ukrayna da minimal invaziv kapalı kalp ameliyatları için gerçekleştirilen eğitim programlarına katıldı ve 2019 yılında ülkemizde minimal invaziv kapalı yöntemle kalbin tüm damarlarına bypass cerrahisini uyguladı. 2020 yılında ilk 167 vakanın sonuçlarını ve bu cerrahi tekniği ulusal kalp cerrahisi kongresinde sundu. Kendisine ülkemizden ve Kıbrıs'tan başvuran 25 cerraha bu yöntemi öğretmek için bire bir vaka başında eğitimler verdi. Bu verdiği eğitimlerin sonucu olarak şu anda bu yöntem ile ülkemizde minimal invaziv kapalı koroner bypass cerrahisi pek çok merkezde kendisinin öncülüğünde yapılmaya başlandı. Erişkin kalp cerrahisi ve Pediyatrik kalp cerrahisi alanında 2 adet kitabının yanında pek çok yayın ve bildirisi bulunmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)