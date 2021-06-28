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Kalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle

ATV'nin yepyeni dizisi Kalp Yarası bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merak edenler ve kaçırmadan internetten canlı izlemek isteyenler için haberimizde Kalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle

Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Kalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası ilk bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KALP YARASI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KALP YARASI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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