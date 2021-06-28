Kalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası ilk bölüm izle

Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunanKalp Yarası 1. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası ilk bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI İLK BÖLÜM İZLE

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

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