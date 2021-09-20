Kalp Yarası 12. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

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KALP YARASI 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar.

Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar. Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.

KALP YARASI 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA

ATV KALP YARASI 12. BÖLÜM İZLE