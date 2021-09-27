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Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ferit'in Ayşe'nin avukatı olacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

İzleyiciyi ATV ekranına kilitlemeyi başaran Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Cezaevine giren Ayşe'yi neler bekliyor? Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KALP YARASI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?
Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

KALP YARASI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KALP YARASI 13. BÖLÜM İZLE

Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleKalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

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