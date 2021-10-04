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Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ayşe suçsuz yere girdiği cezaevinden çıkabilecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler için haberimizde Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisi pazartesi günleri ATV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin bu bölümünde Hande'nin son hamlesiyle Ayşe ve Ferit'in hayatı kökünden değişecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde yer verdiğimiz Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

KALP YARASI 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI YENİ BÖLÜM İZLE

Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle

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