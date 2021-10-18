Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil ediyor. ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kalp Yarası 16. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KALP YARASI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KALP YARASI 16. BÖLÜM CANLI İZLE

Kalp Yarası'nın 16. bölümünde kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

KALP YARASI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI 16. BÖLÜM İZLE