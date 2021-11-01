Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin başrollerinde olduğu Kalp Yarası dizisinin 18. bölümünde Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçiyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kalp Yarası 18. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer.

Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır. Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır. Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI 18. BÖLÜM İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE