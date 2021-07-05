Kalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası son bölüm izle

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KALP YARASI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler.

Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.

Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

KALP YARASI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI 2. BÖLÜM İZLE