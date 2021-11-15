ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın 19. bölümünde, Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir. Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişti. 20. bölümde Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kalp Yarası 20. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

ATV CANLI YAYIN KALP YARASI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE