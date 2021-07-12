ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kalp Yarası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır? İşte bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kalp Yarası 3. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KALP YARASI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KALP YARASI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.

Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

KALP YARASI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI 3. BÖLÜM CANLI İZLE