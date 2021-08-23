Heval isminin anlamı nedir, Heval ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülçe isminin anlamı nedir, Gülçe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dilbu isminin anlamı nedir, Dilbu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında?23 Ağustos 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Edagül isminin anlamı nedir, Edagül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Salahi isminin anlamı nedir, Salahi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sokak kedilerini toplayıp evinde yediği iddia edilmişti! O davaya savcılıktan olay karar!Fatima isminin anlamı nedir, Fatima ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oğulcan Çağlayan krizi sürüyor! Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a yanıt!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle

Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Baha'nın konağa şoför olarak gelmesiyle işlerin iyice karışacağı bu bölümü internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle

Her bölümü ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizisi yeni bölümüyle ATV izleyicisi karşısına geçiyor. Konağa giren Baha yüzünden köşeye sıkışan Ayşe'nin ne yapacağını merak ediyorsanız dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemelisiniz. Haberimizde Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KALP YARASI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KALP YARASI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır. Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.,

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir. Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KALP YARASI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KALP YARASI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Kalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izleKalp Yarası 8. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 8. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT