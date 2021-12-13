Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın kaleme aldığı Antakya'da çekilen Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Dizinin ana karakterlerinden birinin projeye veda edeceği öğrenildi. Biz de bunun üzerine haberimizde Kalp Yarası Adnan diziden ayrılıyor mu? Mahir Günşiray Kalp Yarası dizisine veda mı ediyor? sorularına yanıt verdik...

KALP YARASI ADNAN DİZİDEN AYRILIYOR MU? MAHİR GÜNŞİRAY KALP YARASI DİZİSİNE VEDA MI EDİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Yarası dizisinde, Ferit'in babası Adnan karakterine hayat veren Mahir Günşiray diziye veda ediyor.

Diziyle toplan 26 bölüm anlaşması olan usta oyuncu, 26. bölümde projeye ölerek veda edecek.

Kalp Yarası dizisinin reyting konusunda sorun yaşaması, finale doğru adım adım ilerlediği şeklinde yorumlanıyor. Tam da böyle bir noktada başrol ayrılığının yaşanacak olması, hikayede büyük bir değişimin yaşanacağına işaret ediyor.