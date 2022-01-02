Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel’in yer aldığı Kalp Yarası dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Yayın akışlarında yeni bölümü göremeyen izleyiciler 'Kalp Yarası bu hafta var mı, yok mu? Kalp Yarası bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularını araştırmaya başladı...

KALP YARASI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? KALP YARASI BUGÜN NEDEN YOK 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Kalp Yarası dizisi yılbaşı dolayısıyla sete ara verilmesi nedeniyle bu hafta ve 10 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmeyecek...

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Süreç film imzalı ATV ekranlarında 1. Sezonuyla yayınlanan Kalp Yarası 3 ve 10 Ocak Pazartesi günü yayınlanmayarak yayın hayatına 2 hafta ara verecek. KALP YARASI dizisi yeni bölümüyle 17 Ocak 2022 Pazartesi ATV’de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

KALP YARASI 26. BÖLÜM

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır.Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir. Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar. Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!