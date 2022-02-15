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  3. Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolü paylaştığı Kalp Yarası dizisinin final yapacağı söyleniyor. Diziseverlerin merakla araştırdığı bu konuya açıklık getirmek için haberimizde 'Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, Kalp Yarası dizisinin final yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine; Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? soruları merakla araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

KALP YARASI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı Kalp Yarası final kararı ile izleyicisini üzdü. Çekimleri Hatay'da gerçekleşen ve son olarak 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin final yapacağı öğrenildi. 

Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

KALP YARASI FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kalp Yarası son bölümünde babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler. Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Kalp Yarası dizisi 32. bölüm ile final yapacak. 

Kalp Yarası dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalp Yarası final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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