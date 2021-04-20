Süreç Film imzası taşıyan 'Kalp Yarası' dizisi izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ? İşte merak edile ayrıntılar...

KALP YARASI DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, HANGİ KANALDA ÇIKIYOR, SAAT KAÇTA ?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Yıldız Hülya Bilban’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimlerine mayıs ayında başlamıştı. ATV kanalında ilk bölümü 28 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da ekranlara gelen dizi, Pazartesi akşamları saat 20.00 özetinin ardından yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?