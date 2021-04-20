Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!Yüksek gelen elektrik faturalarına son! Eğer bunları yaparsanız elektrik faturanız daha az gelecek! İşte püf noktaları...Ebru Şancı şikayetçi olmuştu! Çıplak fotoğraflarını paylaşan Seyhan Erdağ hakkında karar verildi!Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması: Görüşmelerimiz devam ediyorSeksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | DMAX canlı yayın izle linkiKalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ?10 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Henüz 12 yaşında ama şiddet mağduru! Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban’ın taciz ettiği çocuk, ailesiyle birlikte darp edildiÇılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ?

Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan olan Kalp Yarası dizisini izlemek isteyenler Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ?

Süreç Film imzası taşıyan 'Kalp Yarası' dizisi izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kalp Yarası dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda çıkıyor, saat kaçta ? İşte merak edile ayrıntılar...

KALP YARASI DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, HANGİ KANALDA ÇIKIYOR, SAAT KAÇTA ?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Yıldız Hülya Bilban’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimlerine mayıs ayında başlamıştı. ATV kanalında ilk bölümü 28 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da ekranlara gelen dizi, Pazartesi akşamları saat 20.00 özetinin ardından yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 

KALP YARASI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Kalp Yarası dizisi hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
1
14
1
1
3
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT