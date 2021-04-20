Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası adlı dizi izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Açıklanan kadronun ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alan dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

KALP YARASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan ve çekimlerine mayıs ayında başlanılan Kalp Yarası dizisi 28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlıyor.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Mahir ve Sema Erol’un kaleme aldığı 'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri Hatay şehrine bağlı Antakya ilçesinde gerçekleştiriyor. İlerleyen zamanda mekan değişikliği yapılıp yapılmayacağı ise henüz söz konusu değil.

Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?