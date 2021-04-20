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Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlaması beklenen 'Kalp Yarası' isimli dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Peki Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Kalp Yarası' için güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturuldu. Hazırlık aşamasındaki dizinin oyuncu kadrosu açıklandı. Peki Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Sema Erol ve Mahir Erol'un kaleme aldığı Kalp Ayarı adlı dizinin konusu izleyici tarafından epey merak edildi. Dizide konu olarak Tomris Giritlioğlu’nun hikayesinin ele alınacağı öne sürüldü. Henüz çekimlerine başlanmayan dizinin yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor. 

Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Yıldız Hülya Bilban’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin cast çalışmalarına devam edilirken dizinin kemik kadrosunun oluşturuldu. Dizinin başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer alacağı açıklandı. Alkan Ferit karakterini canlandırırken, Tanrısevsin ise Ayşe karakterine hayat verecek. Merakla beklenen dizinin geriye kalan oyuncuları ise şu şekilde:

Merve Çağıran (Nilgün),
Zehra Yılmaz (Betül)
İnanç Konukçu (Sinan),
Bahar Şahin 
İlhan Şen (Ömer)
Nail Kırmızıgül (İhsan)
Yonca Şahinbaş (Vedia)
Rıza Akın (Hüseyin)
Kemal Burak Alper (Taha)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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