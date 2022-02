Kalp Yarası Yaman ölüyor mu? Kalp Yarası dizisinin finalinde Yaman (Toprak Can Adıgüzel) ölecek mi? ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Kalp Yarası dizisinin final bölümünde Toprak Can Adıgüzel'in hayat verdiği Yaman karakterinin vurulması üzerine öleceği söyleniyor. Peki Kalp Yarası Yaman ölüyor mu? Kalp Yarası dizisinin finalinde Yaman (Toprak Can Adıgüzel) ölecek mi? İşte detaylar...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, Kalp Yarası dizisi son bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Dizinin finalinde Toprak Can Adıgüzel'in canlandırdığı Yaman karakterinin son bölümde vurulmasının ardından ölerek diziye veda edeceği söyleniyor. Peki Kalp Yarası Yaman ölüyor mu? Kalp Yarası dizisinin finalinde Yaman ölecek mi? İşte detaylar... KALP YARASI YAMAN ÖLÜYOR MU? KALP YARASI DİZİSİNİN FİNALİNDE YAMAN (TOPRAK CAN ADIGÜZEL) ÖLECEK Mİ? Dizinin 31. bölümünde Hande, Ferit’i vurmak için silahı ona doğrultmuştur. Tam vuracağı sırada Yaman, Ferit’in önüne geçer ve Hande’ye engel olmak ister. Ancak Hande tetiğe bastığında artık çok geçtir. Yaman göğsünden vurulur ve yere yığılır. Yaman öldü mü, ölecek mi sorusu o anda kafalarda soru işareti bırakmıştır. Kanal ve yapım şirketinin ortak kararı ile Kalp Yarası dizisinin final yapma kararı aldığını artık herkes biliyor. Bu anlamda diziden ölerek ayrılan karakterlere de sıklıkla rastlayacağız. Yaman da bu karakterlerden birisi. Evet Yaman ölerek diziden ayrılacak. Ve Kalp Yarası dizisi final yaparak ekran macerasına son verecek. KALP YARASI FİNAL ÖZET Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır. Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi? Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri KALP YARASIatvtoprak can adıgüzel