Kalpi Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalpi Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalpi Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalpi Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalpi Ouattara 29 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kalpi Wilfried Ouattara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalpi Ouattara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Kalpi Ouattara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kalpi Ouattara'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kalpi Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kalpi Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalpi Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalpi Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ASEC Mimosas

14 Ağu 2019 yılında Östersund

30 Kasım 2019 yılında ASEC Mimosas

8 Ocak 2020 yılında Östersund

Kalpi Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalpi Ouattara şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Kalpi Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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