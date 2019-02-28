‘Kalplere Dokunuş’ kardeş okul projesi hız kesmeden devam ediyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Çüngüş Anaokuluna, İstanbul'dan "Kalplere Dokunuş" kardeş okul projesi desteği verildi.

İstanbul Pendik Kurt köyde bulunan Çamlık Alp Burak Anaokulu ve Kartal Özel Küçük Mucitler Anaokulu tarafından başlatılan köy okullarına yardım projesi kapsamında 2015 yılından bu yana düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri bu yıl Çüngüş Anaokulunda devam etti. Proje kapsamında Çüngüş Anaokulunda ihtiyaç sahibi çocuklar için mont, kazak, hırka, bot ayakkabı, okul öncesi eğitici oyuncak ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuldu. Şube Müdürü Marif Müfettişi Baki Kesik, Okul Kurucuları Metin Tarhan ve Harun Yıldırım tarafından getirilen koliler ihtiyaç sahibi çocuklara verildi. Kolilerin üzerinde yazan "İstanbul'daki kardeşlerinizden hediye ve selam getirdik" yazısı ihtiyaç sahibi minik kalpleri sevindirdi.

Kaynak: İHA