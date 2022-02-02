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Kalseduan ne demek, TDK'ya göre Kalseduan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalseduan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalseduan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalseduan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalseduan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalseduan ne demek, TDK'ya göre Kalseduan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalseduan ne demek? Kalseduan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalseduan kelimesi. Peki kalseduan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalseduan nedir, kalseduan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KALSEDUAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalseduan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalseduan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalseduan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadıköy taşı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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