Kalu Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalu Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalu Moses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kalu Moses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kalu Moses {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kalu Moses Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Kalu Moses'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kalu Moses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kalu Moses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kalu Moses şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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