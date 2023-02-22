Kalu Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalu Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kalu Moses kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kalu Moses ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.