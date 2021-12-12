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Kalubela ne demek, TDK'ya göre Kalubela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalubela kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalubela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalubela nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalubela kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalubela ne demek, TDK'ya göre Kalubela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalubela ne demek? Kalubela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalubela kelimesi. Peki kalubela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalubela nedir, kalubela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KALUBELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalubela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalubela kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kalubela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam inancına göre, ruhlar yaratıldığında Allah'ın `Ben sizin Tanrı'nız değil miyim?` sorusuna ruhların verdikleri `evet` cevabı
- Çok eski zaman

KALUBELA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kalubeladan beri

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