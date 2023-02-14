Kaly Sene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaly Sene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaly Sene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaly Sene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaly Sene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaly Sene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaly Sene

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaly Sene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaly Sene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaly Sene 28 Mayıs 2001 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Kaly Sene şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaly Sene Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mp Management yapmaktadır. Kaly Sene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kaly Sene'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaly Sene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kalysene/

Kaly Seneboyu ve yaşı kaç

Kaly Sene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kaly Sene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kaly Sene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaly Sene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Juventus U19

20 Ağu 2020 yılında FC Basel

21 Ağu 2020 yılında Omonia Lefkoşa

11 Ocak 2021 yılında FC Basel

31 Ağu 2021 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2022 yılında FC Basel

Kaly Sene kimdir

Kaly Sene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaly Sene şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galaxy (Academy Salif Diao), USD Vanchiglia 1915

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kaly Sene nereli

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