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  3. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü: Ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü: Ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, bugün düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü: Ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre bir süredir akciğer kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören iş adamı Ahmet Kalyoncu dün hayatını kaybetti. Kalyoncu için  için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına vaktinde cenaze töreni düzenlenecek.

Kalyoncu'nun cenazesi öğlen müteakip olarak kılınacak olan cuma namazın ardından Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek.

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Ahmet Kalyoncu

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Cemal Kalyoncu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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