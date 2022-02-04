Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü: Ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre bir süredir akciğer kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören iş adamı Ahmet Kalyoncu dün hayatını kaybetti. Kalyoncu için için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına vaktinde cenaze töreni düzenlenecek.

Kalyoncu'nun cenazesi öğlen müteakip olarak kılınacak olan cuma namazın ardından Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet Kalyoncu

Cemal Kalyoncu