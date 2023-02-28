Kamal Aboul Fetouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Aboul Fetouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Aboul Fetouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Aboul Fetouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Aboul Fetouh 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كمال ابو الفتوح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Aboul Fetouh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamal Aboul Fetouh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kamal Aboul Fetouh'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamal Aboul Fetouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Aboul Fetouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamal Aboul Fetouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Aboul Fetouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Suez SC

30 Haziran 2019 yılında Petrojet

3 Temmuz 2019 yılında A. Abou Kheir

6 Ekim 2021 yılında Eastern Company

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

Kamal Aboul Fetouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Aboul Fetouh şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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