Kamal Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Bayramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Bayramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Bayramov 19 Ağustos 1985 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Kamal Bəhram oğlu Bayramov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Bayramov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamal Bayramov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamal Bayramov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamal Bayramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Bayramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamal Bayramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Bayramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2005 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2007 yılında Mughan

1 Temmuz 2009 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2011 yılında Hazar Lenkeran

12 Ocak 2013 yılında Turan Tovuz

29 Ağustos 2013 yılında Ravan Baku

7 Ağustos 2014 yılında Araz-Naxcivan

17 Kasım 2014 yılında AZAL

1 Temmuz 2015 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

14 Ağustos 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Kamal Bayramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Bayramov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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