Kamal Kamyabinia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Kamyabinia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Kamyabinia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Kamyabinia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Kamyabinia 18 Ocak 1989 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Kamaleddin Kamyabinia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Kamyabinia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamal Kamyabinia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Kamal Kamyabinia'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamal Kamyabinia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kamalkamyabiniya/

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Kamal Kamyabinia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Kamyabinia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kamal Kamyabinia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Kamyabinia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Mes U19

1 Temmuz 2008 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2009 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2011 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2015 yılında Persepolis

Kamal Kamyabinia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Kamyabinia şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamal Kamyabinia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mes Kerrman

İran takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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