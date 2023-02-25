Kamal Mirzayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Mirzayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Mirzayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Mirzayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Mirzayev 14 Eylül 1994 tarihinde Udzhar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Kamal Nəsrullah oğlu Mirzəyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Mirzayev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NGF Management yapmaktadır. Kamal Mirzayev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamal Mirzayev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamal Mirzayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Mirzayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamal Mirzayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Mirzayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Qabala 2

2 Şubat 2015 yılında AZAL

1 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2018 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

23 Ağustos 2019 yılında Al-Salmiya SC

22 Eylül 2020 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Kamal Mirzayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Mirzayev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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