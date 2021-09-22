Kamanço ne demek, TDK'ya göre Kamanço kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamanço ne demek? Kamanço TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamanço kelimesi. Peki kamanço ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamanço nedir, kamanço kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kamanço kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kamanço kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KAMANÇO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kamanço kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kamanço kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kamanço kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükleme, aktarma, elden ele geçirme



KAMANÇO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kamanço etmek

