Kamarot Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kamarot görev tanımı nedir, Kamarot ne iş yapar, Kamarot olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kamarot mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamarot Tanımı;

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Kamarot Maaşı Ne Kadar? 2022 Kamarot Maaşları

Kamarot maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kamarot maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kamarot iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5111.02

Meslek Adı :

Kamarot

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi yolcularını genel ihtiyaç ve istirahatlarını temin eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kamarot, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kamaraları tertipli tutmak, yatak ve ranzaları hazırlamak ve çarşafları değiştirmek,

b) Sandalye ve halıları tertiplemek, gelen çağrılara cevap vermek üzere etrafta dolaşarak yolculara yardım etmek,

c) Oturma solunu veya sigara salonunda meşrubat servisi yapmak,

d) Talep edilmesinde odalara yemek götürmek,

e) Yapılan görevlere veya servis yapılan yolcuların sınıfına göre ayırt edilebilir,

f) Genellikle yiyecek veya içecek servisi yapan kamarotlar, (Garson) olarak sınıflandırılmıştır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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