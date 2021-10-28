Kambiyo ne demek, TDK'ya göre Kambiyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kambiyo ne demek? Kambiyo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kambiyo kelimesi. Peki kambiyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kambiyo nedir, kambiyo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAMBİYO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kambiyo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kambiyo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kambiyo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi

- Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli

- Bu işlemin yapıldığı yer



KAMBİYO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çünkü kambiyonun düşmesi, ahvalin karışıklığı, iratlarımızı tamamıyla yetişmez bir hâle getirmişti.



KAMBİYO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kambiyo ajanı, kambiyo cirosu, kambiyo senedi

