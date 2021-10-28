İnfirak ne demek, TDK'ya göre İnfirak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Küçük Tövbe Ayı ne demek, TDK'ya göre Küçük Tövbe Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vidala ne demek, TDK'ya göre Vidala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Radyoelektronik ne demek, TDK'ya göre Radyoelektronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Psikiyatri ne demek, TDK'ya göre Psikiyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağaçsıl ne demek, TDK'ya göre Ağaçsıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İhtida ne demek, TDK'ya göre İhtida kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Farmakope ne demek, TDK'ya göre Farmakope kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şartlı Tahliye ne demek, TDK'ya göre Şartlı Tahliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tebarüz ne demek, TDK'ya göre Tebarüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kambiyo ne demek, TDK'ya göre Kambiyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kambiyo ne demek, TDK'ya göre Kambiyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kambiyo kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kambiyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kambiyo nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kambiyo kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kambiyo ne demek, TDK'ya göre Kambiyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kambiyo ne demek? Kambiyo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kambiyo kelimesi. Peki kambiyo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kambiyo nedir, kambiyo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAMBİYO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kambiyo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kambiyo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kambiyo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
- Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli
- Bu işlemin yapıldığı yer

KAMBİYO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çünkü kambiyonun düşmesi, ahvalin karışıklığı, iratlarımızı tamamıyla yetişmez bir hâle getirmişti.

KAMBİYO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kambiyo ajanı, kambiyo cirosu, kambiyo senedi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT