Kamboçya, Kovid-19 nedeniyle Vietnam sınırını geçici kapattı

ANKARA (AA) - Kamboçya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vietnam sınırını geçici kapattı.



Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından Kamboçya'daki Vietnam Büyükelçiliğine gönderilen mektupta, Vietnam vatandaşlarının Kamboçya'ya ve Kamboçya vatandaşlarının da Vietnam'a kara, deniz veya hava yoluyla girişlerinin 20 Mart saat 23.59 itibarıyla askıya alınacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu tedbirin, her iki ülke vatandaşları için karantina gerekliliklerinden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek için alındığı kaydedildi.

Şimdiye kadar Kamboçya'da 37, Vietnam'da 76 kişide Kovid-19 görüldü.

- Kuzey Kore'de toplu taşamaya maskesiz binmek yasaklandı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi, maske takmadan toplu taşıma kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Haberde ayrıca, toplu taşıma kullanan kişilere, araçlara binmeden önce ellerini sterilize etme zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Toplu taşımayla şehirler arası yolculuk edecek yolcuların öncelikle ateşlerini ölçtürmeleri gerektiği ve herhangi bir şüpheli durumda araca binmekten men edilecekleri belirtildi.

Tren ve otobüslerin, yolcuk esnasında hastalığın belirtilerini gösteren yolcuları karantinaya almak için kullanılacak bir alan belirlemesi gerektiği de kaydedildi.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatmış, ülkeye turist girişini yasaklamış, okulların açılışını ertelemişti.



Ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen hiçbir Kovid-19 vakası olmasa da binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde bu ay başında yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.































Kaynak: AA