Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya, resmî adıyla Kamboçya Krallığı ve bir zamanlar Khmer İmparatorluğu olarak da bilinen, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke. 181,035 km² alana yayılan ülke, kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ile komşudur. Ayrıca güneybatı kıyıları Tayland Körfezi'nde yer alır.

Kamboçya'nın Başkenti?

“Phnom Penh” şehri Kamboçya'nın başkentidir.

Kamboçya'nın Para Birimi Nedir?

“Riel”Kamboçya'nın para birimidir.

Kamboçya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kamboçya'nın telefon alan kodu : + 855

Kamboçya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kamboçya

Kamboçya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Cambodia

Kamboçya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Kampuchea

Kamboçya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Khmerce

Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?