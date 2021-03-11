Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?
Kamboçya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kamboçya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kamboçya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kamboçya, resmî adıyla Kamboçya Krallığı ve bir zamanlar Khmer İmparatorluğu olarak da bilinen, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke. 181,035 km² alana yayılan ülke, kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ile komşudur. Ayrıca güneybatı kıyıları Tayland Körfezi'nde yer alır.
Kamboçya'nın Başkenti?
“Phnom Penh” şehri Kamboçya'nın başkentidir.
Kamboçya'nın Para Birimi Nedir?
“Riel”Kamboçya'nın para birimidir.
Kamboçya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kamboçya'nın telefon alan kodu : + 855
Kamboçya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kamboçya
Kamboçya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Phnom Penh
Kamboçya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Cambodia
Kamboçya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Phnom Penh
Kamboçya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Phnom Penh
Kamboçya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Kampuchea
Kamboçya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Khmerce