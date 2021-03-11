İsviçre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsviçre'nin Bayrağı Nasıldır?İsveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsveç'in Bayrağı Nasıldır?Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?İtalya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İtalya'nın Bayrağı Nasıldır?İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?Kanada'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kanada'nın Bayrağı Nasıldır?Yada isminin anlamı nedir, Yada ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Jamaika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Jamaika'nın Bayrağı Nasıldır?Daya isminin anlamı nedir, Daya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ayda isminin anlamı nedir, Ayda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kamboçya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kamboçya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya, resmî adıyla Kamboçya Krallığı ve bir zamanlar Khmer İmparatorluğu olarak da bilinen, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke. 181,035 km² alana yayılan ülke, kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ile komşudur. Ayrıca güneybatı kıyıları Tayland Körfezi'nde yer alır.

Kamboçya'nın Başkenti?

“Phnom Penh” şehri Kamboçya'nın başkentidir.

Kamboçya'nın Para Birimi Nedir?

“Riel”Kamboçya'nın para birimidir.

Kamboçya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kamboçya'nın telefon alan kodu : + 855

photomontage-1514218-1280.jpg

Kamboçya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kamboçya

Kamboçya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Cambodia

Kamboçya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Phnom Penh

Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Kampuchea

Kamboçya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Khmerce

Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kamboçya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kamboçya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT