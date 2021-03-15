Kamboçya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kamboçya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kamboçya, resmî adıyla Kamboçya Krallığı ve bir zamanlar Khmer İmparatorluğu olarak da bilinen, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülke. 181,035 km² alana yayılan ülke, kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda Laos, doğuda Vietnam ile komşudur. Ayrıca güneybatı kıyıları Tayland Körfezi'nde yer alır.

Kamboçya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kamboçya, 16670494 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 71. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0021 olduğu görülmektedir.

Kamboçya'nın Müslüman Nüfus sayısı 236000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Kamboçya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kamboçya'nın yüz ölçümü 181778 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kamboçya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4520 km² Karasal Alan : 176515 km²

Kamboçya'nın Haritadaki Yeri / Konumu