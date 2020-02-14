Kamboçya'ya demirleyen kruvaziyerden inen yolcuları Başbakan Hun Sen karşıladı

SIHANOUKVILLE (AA) - Dünyanın pek çok ülkesini alarma geçiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı endişe nedeniyle, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerdeki yüzlerce yolcu karaya indi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkenin güneyindeki Sihanoukville Limanı'na demirleyen, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı gemiden inen yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Hun Sen, rıhtımda yaptığı açıklamada, "Kamboçya, dünyanın ve bölgemizin karşılaştığı sorunları çözmek için her zaman uluslararası toplumla hareket etmektedir." dedi.

İnsani nedenleri gözeterek hareket ettiğine dikkati çeken Hun Sen, yolcuların kendi ülkelerine dönmelerine izin vermek istediğini söyledi.

Hun Sen, şöyle devam etti:

"Eğer Kamboçya buraya demir atmasına izin vermeseydi, bu gemi nereye gitmeliydi? Kamboçyalılara ve dünyaya; kısa süreliğine bile olsa buraya gelmenin ayırımcılık yapmak ve korkmak için zaman olmadığı ancak herkesin karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmek için şimdi dayanışma içinde olma zamanı anlamına geldiğini bildirmek istiyorum."

Kovid-19 salgını endişesiyle iki haftadır mahsur kaldıkları gemiden inen yolculardan, Hun Sen'in çiçek verdiği Avustralyalı Anna Marie Melon, "Burada olmak ne güzel. Başbakan Hun Sen'e çok teşekkür ederim. Harika bir kalbi var." ifadesini kullandı.

Öte yandan kendilerini bekleyen otobüse doğru ilerleyen yolcuların, geminin güvertesinden kendilerini izleyen diğer yolculara el salladığı görüldü.

Kyodo ajansının haberinde, yolcuların, gemiden inmesine izin verilmeden önce sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Holland America Line şirketinin, gemide şüpheli Kovid-19 vakası bulunmadığını vurguladığı aktarıldı.



- Gemi, Guam'dan geri çevrilmişti

1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.

Holland America Line şirketi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, dün yerel saatle 07.00 sularında Kamboçya sahiline ulaştıklarını ve geminin birkaç gün boyunca burada kalacağını duyurmuştu.



Açıklamada, gemideki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve karaya çıkmalarına izin verileceği, bunun için Kamboçya makamlarından gerekli izinlerin alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA