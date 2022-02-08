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Kame ne demek, TDK'ya göre Kame kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kame kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kame ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kame nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kame kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kame ne demek, TDK'ya göre Kame kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kame ne demek? Kame TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kame kelimesi. Peki kame ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kame nedir, kame kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kame kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kame kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kame kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş

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