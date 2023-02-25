Kamel Belarbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Belarbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamel Belarbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamel Belarbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamel Belarbi 11 Nisan 1997 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Kamel Mohamed Seghir Belarbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamel Belarbi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamel Belarbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamel Belarbi'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamel Belarbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamel Belarbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamel Belarbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamel Belarbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM El Harrach

16 Aralık 2018 yılında USM Alger

25 Şubat 2022 yılında NA Hussein Dey

30 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Kamel Belarbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamel Belarbi şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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