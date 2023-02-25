Kamel Belmessaoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamel Belmessaoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamel Belmessaoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamel Belmessaoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamel Belmessaoud 28 Kasım 1990 tarihinde Aïn El Hammam şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamel Belmessaoud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamel Belmessaoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kamel Belmessaoud'nin CS Constantine ile sözleşmesi 1 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamel Belmessaoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamel Belmessaoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamel Belmessaoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamel Belmessaoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında JSM Bejaia

3 Temmuz 2019 yılında CS Constantine

Kamel Belmessaoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamel Belmessaoud şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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